Белгородца будут судить за нежелание платить алименты на содержание трех детей

Если забывчивый отец погасит образовавшуюся задолженность по алиментам, то уголовное дело будет прекращено. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

По решению суда 46-летний житель поселка Борисовка должен выплачивать на содержание своих несовершеннолетних детей, двух дочерей и сына, ежемесячно алименты в размере половины всех видов заработка и иного дохода. Но родительские обязанности отец не выполнял, уклонялся от уплаты алиментов, официально не числился трудоустроенным, в результате образовалась задолженность в размере более 634 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» мужчина получил наказание в виде 70 часов обязательных работ. Но даже после этого он не изменил своей позиции и продолжил игнорировать оплату алиментов. Теперь же в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» должнику грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работами на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Впрочем, если забывчивый отец погасит образовавшуюся задолженность по алиментам, то уголовное дело будет прекращено.