У 37-летнего белгородца нашли более 700 граммов конопли

В ходе четвертого этапа операции «Мак-2022» участковые ОМВД России по Чернянскому району получили информацию о том, что 37-летний житель одного из сел может хранить наркотические средства. При проверке факт подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Под навесом во дворе мужчины, а также на веранде его дома полицейские обнаружили и изъяли части наркотикосодержащего растения общим весом более 774 граммов. По предварительным данным, мужчина сорвал дикорастущую коноплю и хранил ее для личного потребления.

В соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.