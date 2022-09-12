Белгородские оперативники поймали мошенника, обманувшего воронежское сельхозпредприятие на 800 тысяч рублей

По предварительным данным, злоумышленник под видом трейдера договорился с директором одной из компаний Старого Оскола о том, что продаст ему партию ячменя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Параллельно подозреваемый связался с представителями организации, расположенной в Воронежской области, и сообщил о намерении закупить у них зерно. После того, как груз был доставлен в Старый Оскол, директор организации перевел оговоренную сумму трейдеру и заплатил за перевозку водителям. Но вскоре выяснилось, что деньги настоящему продавцу так и не поступили.

После оперативно-розыскных мероприятий старооскольские оперативники во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Белгородской области раскрыли мошенничество. Подозреваемый был задержан в Ростовской области при содействии местных оперативников.

Поставленное зерно было изъято и возвращено воронежской компании. Ущерб, причиненный покупателю, составил более 800 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый вернул потерпевшему указанную сумму. В соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.