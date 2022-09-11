Белгородский «Салют» разгромил «Коломну»

Артем Малахов вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров – у него шесть точных ударов. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 10 сентября, в матче десятого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал дома подмосковную «Коломну». После двух кряду поражений (с учетом Кубка) подопечные Виктора Навоченко жаждали победы, и в итоге добились своего самого крупного успеха в этом розыгрыше. В первом тайме с интервалом в 16 минут дубль оформил Малахов. А уже в компенсированное ко второму тайму время по разу отличились Крикуненко и Дегтярев (с пенальти), установив окончательный счет на табло – 4:0 в пользу «Салюта».

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый, Белобаев (Радостев, 83), Малахов (Сошников, 85), Дудайти, Бояркин (Матвевнин, 83), Дёгтев (Курзенев, 76), Канищев (Дегтярев, 76).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 25-ю очками. Далее следуют «Салют» и саратовский «Сокол» - по 20 баллов. В 11-м туре наши парни сыграют 18 сентября дома с пензенским «Зенитом» (12-е место, шесть очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов вышел в единоличные лидеры – у него шесть точных ударов. Ближайший преследователь Иван Хлебородов из «Калуги» отличился пять раз. Сразу пять игроков забили по четыре мяча.