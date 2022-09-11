Еще 468 белгородцев заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 468 человек заболели, а выздоровели – 432.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 145 232 пациента, выздоровели – 139 222, умерли – 2 283. Сейчас из 316-ти госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет четвертый день кряду.

Отметим, что 9 сентября в нашем регионе заболели 464 человека, а выздоровели – 503. А 8 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 407 к 471-му.