В ДТП под Белгородом погиб человек

Смертельное ДТП произошло под Белгородом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 11 сентября, на третьем километре автодороги «объездная поселка Томаровка» произошло смертельное ДТП. Движение на участке было перекрыто.

По предварительным данным, в 11:15 на двухполосной дороге со стороны поселка Ракитное в направлении Белгорода произошло столкновение автомобилей «Ауди 80» и «Тойота Виц». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще двоих участников ДТП машины «скорой» доставили в медучреждение.

Обстоятельства и причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа.