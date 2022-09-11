В Белгороде в ПВР установили новые палатки на 250 мест

В белгородском пункте временного размещения утепляют палатки. Фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Антон Иванов сообщил, что сейчас в белгородском пункте временного размещения находится больше 500 беженцев. Люди обеспечены всем необходимым. Организовано питание, комфортные условия проживания, медицинская и психологическая помощь.

В ПВР также развернули дополнительные палатки на 250 мест. Все временные места проживания готовят к холодам – завозят обогреватели, утепляют сами палатки и основания под ними.

Напомним, за сутки в Белгородскую область с территории Украины приехало несколько тысяч человек. В 27 ПВР региона разместили больше 1,3 тысячи беженцев. Многие из переселенцев на личном транспорте уехали к родственникам. Тех, кто сейчас находится в ПВР группами будут отправлять в другие регионы, где им также окажут помощь.