Точную дату основания Белгорода выяснит профессиональное сообщество

11 сентября 1596 года по указу царя Федора Иоанновича была основана крепость Белгород Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Антон Иванов поделился, что историки до сих пор обсуждают подлинную дату основания Белгорода. Это связано с существованием нескольких версий в российской историографии. Документально подтверждается 1596 год, осень. 11 сентября в официальных источниках не фигурирует, день вычисляли специалисты.

Иванов рассказал, что 11 сентября 1596 года по указу царя Федора Иоанновича была основана крепость Белгород, что подтверждается записью в «Разрядной книге 1475–1598 гг.». Крепость играла роль южного форпоста Русского государства вблизи основных татарских дорог.

Градоначальник отметил, что вокруг темы много споров.

- Решили с профессиональным сообществом обсудить все аспекты, чтобы в перспективе утвердиться в связанных с днем традициях, - сказал Антон Иванов.