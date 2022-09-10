11 сентября в Белгородской области пройдут дожди

Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 11 сентября на территории региона будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие дожди. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем +14+19 градусов. В Белгороде температура воздуха ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +14 до 16+ градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети. Холодными вечерами обогревайте свои дома также согласно правилам пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Автомобилистам следует быть внимательными на дороге. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте при планировании маршрутов изменения погодных условий в области. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.