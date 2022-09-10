503 белгородца 9 сентября вылечились от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 464 человека заболели, а выздоровели – 503.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 144 764 пациента, выздоровели – 138 790, умерли – 2 283. Сейчас из 307-ми госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных за сутки увеличилось на 27.

Отметим, что 8 сентября в нашем регионе заболел 471 человек, а выздоровели – 407. А 7 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 383 к 474-м.