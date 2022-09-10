Белгородка похитила с чужой банковской карты около 24 тысяч рублей

Женщина нашла на одной из улиц областного центра барсетку, в которой обнаружила две банковские карты Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 38-летний местный житель, который сообщил, что с его утерянных ранее банковских карт пропало около 24 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя жительница Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, женщина нашла на одной из улиц областного центра барсетку, в которой обнаружила две банковские карты. На обороте каждой из них был написан пин-код. В ближайшем банкомате белгородка обналичила деньги, после чего положила карты на место и выбросила барсетку. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.