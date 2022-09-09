10 сентября в Белгородской области ожидаются заморозки

В Белгороде ночью 2-4 градуса выше ноля, днем от +16 до +18 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 10 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем южной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, местами заморозки до 2 градусов мороза, днем от +13 до +18 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса выше ноля, днем от +16 до +18 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети. Холодными вечерами обогревайте свои дома также согласно правилам пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Автомобилистам следует быть внимательными на дороге. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте при планировании маршрутов изменения погодных условий в области. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.