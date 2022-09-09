Под Белгородом водитель «Мазды» сбил двух школьниц

Обе девочки доставлены для обследования в больницу. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Около семи вечера в поселке Северный Белгородского района на Парковом переулке под колеса автомобиля попали две несовершеннолетние девочки 11 и 12 дет. По предварительным данным, одна из них вышла из школьного автобуса и увидела на противоположной стороне улицы подружку. Девочки стали переходить проезжую часть навстречу друг другу. При этом они пересекали дорогу не по пешеходному переходу перед автобусом и не заметили, что ехавший за ним водитель «Мазды» приступил к обгону. В итоге обе попали под колеса.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что детей доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.