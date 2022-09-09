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Здоровье9 сентября 2022 15:55

В Белгородской области еще три ЦРБ будут принимать пациентов с коронавирусом

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Андрей Иконников рассказал, что в регионе еще 3 ЦРБ будут принимать пациентов с ковидом.

Андрей Иконников рассказал, что в регионе еще 3 ЦРБ будут принимать пациентов с ковидом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области за сутки выявили 471 случай заражения ковидом. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, в регионе видится стабилизация по количеству выявленных заболевших. При этом есть небольшой рост пациентов в стационарах.

На данный момент в Белгородской области для стационарных пациентов развернуто 365 мест в семи медучреждениях. Чиновник рассказал, что недавно койки добавили в инфекционных отделениях Губкинской, Яковлевской ЦРБ и в Старооскольской больнице святителя Луки Крымского.

Андрей Иконников также отметил, что чистый коронавирус, как было в прошлом году, встречается очень редко. В основном это пациенты с хроническими заболеваниями, на которые накладывается ковид.