В Белгородской области еще три ЦРБ будут принимать пациентов с коронавирусом

Андрей Иконников рассказал, что в регионе еще 3 ЦРБ будут принимать пациентов с ковидом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области за сутки выявили 471 случай заражения ковидом. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, в регионе видится стабилизация по количеству выявленных заболевших. При этом есть небольшой рост пациентов в стационарах.

На данный момент в Белгородской области для стационарных пациентов развернуто 365 мест в семи медучреждениях. Чиновник рассказал, что недавно койки добавили в инфекционных отделениях Губкинской, Яковлевской ЦРБ и в Старооскольской больнице святителя Луки Крымского.

Андрей Иконников также отметил, что чистый коронавирус, как было в прошлом году, встречается очень редко. В основном это пациенты с хроническими заболеваниями, на которые накладывается ковид.