Эксперты отмечают: россияне все активнее осуществляют безналичные расчеты

Россияне все больше предпочитают осуществлять безналичные расчеты.

Рост операций пополнения в банкоматах банка карт «Мир» любых российских финансовых организаций происходит во всех регионах России. Наибольшая динамика зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике и в Магаданской области – в 3 раза по отношению к аналогичному показателю прошлого года, в Сахалинской, Кировской и Омской областях – в 2,5 раза, в Москве – в 2 раза. При этом доля аналогичных операций по картам остальных платежных систем снизилась на 28%.

- Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов операций с наличными среди держателей банковских карт. После ухода из России международных платежных систем население постепенно переходит на карты «Мир»,. поэтому бесплатный сервис пополнения наличных на свою карту любого банка становится все более востребованным у населения. Сегодня клиенты ВТБ привязали уже почти 1,5 миллиона карт «Мир» к платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay. Это позволяет им привычно оплачивать покупки смартфоном, – отметил начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса банка Сергей Панюшкин.