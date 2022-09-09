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Наука9 сентября 2022 11:46

Белгородские ученые стали призерами патентной выставки в Китае

Они создали эффективное противогрибковое средство для защиты сельскохозяйственных растений
Алексей СЕРГУНИН

Серебряную медаль Молодёжной патентной инкубационной выставки «Один пояс, один путь» получил проект команды молодых исследователей НИУ «БелГУ» под кураторством аспиранта мединститута Никиты Ляховченко «Композиция с противогрибковыми свойствами на основе пигментообразующих бактерий». Над созданием композиции работали студенты института фармации, химии и биологии Софья Ахапкина, Александр Селезнёв, Виктория Ефимова и Александра Корешкова.

Преимущество полученной композиции заключается в эффективности состава: противогрибковые свойства полученного вещества гораздо выше, чем соответствующая активность чистых культур. Композиция содержит поверхностно-активное вещество, которое позволяет действующему компоненту виолацеину задерживаться на поверхности, увеличивая длительность воздействия на плесневые грибы.

- Данная разработка позволяет расширить имеющийся ассортимент средств защиты растений с высокой эффективностью, - пояснил Никита Ляховченко. - Композицию можно использовать в сельском хозяйстве, что позволит получать более качественный урожай. В настоящее время мы находимся в поиске индустриального партнёра для отработки нюансов получения препаратов.