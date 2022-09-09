Белгородские ученые стали призерами патентной выставки в Китае

Серебряную медаль Молодёжной патентной инкубационной выставки «Один пояс, один путь» получил проект команды молодых исследователей НИУ «БелГУ» под кураторством аспиранта мединститута Никиты Ляховченко «Композиция с противогрибковыми свойствами на основе пигментообразующих бактерий». Над созданием композиции работали студенты института фармации, химии и биологии Софья Ахапкина, Александр Селезнёв, Виктория Ефимова и Александра Корешкова.

Преимущество полученной композиции заключается в эффективности состава: противогрибковые свойства полученного вещества гораздо выше, чем соответствующая активность чистых культур. Композиция содержит поверхностно-активное вещество, которое позволяет действующему компоненту виолацеину задерживаться на поверхности, увеличивая длительность воздействия на плесневые грибы.

- Данная разработка позволяет расширить имеющийся ассортимент средств защиты растений с высокой эффективностью, - пояснил Никита Ляховченко. - Композицию можно использовать в сельском хозяйстве, что позволит получать более качественный урожай. В настоящее время мы находимся в поиске индустриального партнёра для отработки нюансов получения препаратов.