Свыше 144 тысяч белгородцев заболели ковидом

За 8 сентября 471 человек заболел, а выздоровели – 407. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 471 человек заболел, а выздоровели – 407.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 144 300 пациентов, выздоровели – 138 287, умерли – 2 283. Сейчас из 280-ти госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет третий день кряду.

Отметим, что 7 сентября в нашем регионе заболели 474 человека, а выздоровели – 383. А 6 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 435 к 470-ти.