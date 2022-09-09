Белгородец похитил из кассы автомагазина более 42 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду обратилась 53-летняя сотрудница магазина автозапчастей. Она сообщила о том, что из кассы пропади денежные средства. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый зашел в магазин в конце рабочего дня. Спрятавшись в туалете, он дождался закрытия торговой точки, после чего вышел и забрал из кассы 42 200 рублей. Магазин злоумышленник покинул через окно. Похищенные деньги он потратил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.