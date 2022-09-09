В Белгородской области осудили 36-летнего ростовчанина за контрабанду наркотиков

Валуйский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Ростовской области, ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры, мужчина признан виновным по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотического средства).

Установлено, что в мае этого года он приобрел наркотическое средство растительного происхождения в соседней стране. А при пересечении границы на автомобильном пункте пропуска «Вериговка» Валуйского таможенного поста Белгородской таможни злоумышленник в ходе таможенного контроля не заявил о ввозе наркотического средства.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.