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Общество9 сентября 2022 7:21

В Белгородской области стартовал еще один фестиваль цветов и садов

Эстафету «Белгорода в цвету» приняло «Цветущее Приосколье»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Старом Осколе стартовал фестиваль цветов и садов.

В Старом Осколе стартовал фестиваль цветов и садов.

В Старом Осколе с 9 по 11 сентября пройдет фестиваль садов и цветов «Цветущее Приосколье». Яркое событие в области озеленения, цветочного оформления, садоводства и садово-парковой архитектуры состоится в парке «Солнечный».

- Мы хотим пригласить, как и другие муниципалитеты, так и регионы к этому замечательному фестивалю. Уверен, что старооскольцам понравится на площадках праздника, – отметил глава администрации старооскольского округа Андрей Чесноков.

Темой фестиваля в Старом Осколе выбрали топиарное искусство, которым славился город. Гостей праздника ждут конкурсы, выставки, творческие мастер-классы, интересные встречи, конференции и семинары.