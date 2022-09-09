В Белгородской области стартовал еще один фестиваль цветов и садов

В Старом Осколе стартовал фестиваль цветов и садов.

В Старом Осколе с 9 по 11 сентября пройдет фестиваль садов и цветов «Цветущее Приосколье». Яркое событие в области озеленения, цветочного оформления, садоводства и садово-парковой архитектуры состоится в парке «Солнечный».

- Мы хотим пригласить, как и другие муниципалитеты, так и регионы к этому замечательному фестивалю. Уверен, что старооскольцам понравится на площадках праздника, – отметил глава администрации старооскольского округа Андрей Чесноков.

Темой фестиваля в Старом Осколе выбрали топиарное искусство, которым славился город. Гостей праздника ждут конкурсы, выставки, творческие мастер-классы, интересные встречи, конференции и семинары.