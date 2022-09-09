В Белгородской области сотрудницу магазина, продавшую пиво несовершеннолетнему, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Должница выплатила сумму штрафа в срок, предусмотренный законом. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В одном из продовольственных магазинов Белгорода кассир продала пиво не достигшему совершеннолетнего возраста, чем нарушала законодательство. В соответствии с ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» женщине был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и предупредил, что могут быть применены меры принудительного характера. Не желая дополнительных финансовых затрат, в виде исполнительского сбора, должница выплатила сумму штрафа в срок, предусмотренный законом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.