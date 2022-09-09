Белгородец похитил 10 тысяч рублей с банковской карты соседа по больничной палате

Пенсионер попросил злоумышленника наладить функции программного обеспечения на его телефоне. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 71-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что с его счета пропали деньги в сумме около 10 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчины вместе лечились в одной из больниц областного центра. Пенсионер попросил своего соседа по палате наладить функции программного обеспечения на его телефоне. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник с помощью мобильника перевел себе на карту 10 тысяч рублей. Пропажу пожилой мужчина заметил не сразу. За это время злоумышленник успел потратить похищенные деньги.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.