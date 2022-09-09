Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 13:18

Белгородец похитил 10 тысяч рублей с банковской карты соседа по больничной палате

Пропажу пожилой мужчина заметил не сразу
Алексей СЕРГУНИН
Пенсионер попросил злоумышленника наладить функции программного обеспечения на его телефоне.

Пенсионер попросил злоумышленника наладить функции программного обеспечения на его телефоне.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 71-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что с его счета пропали деньги в сумме около 10 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчины вместе лечились в одной из больниц областного центра. Пенсионер попросил своего соседа по палате наладить функции программного обеспечения на его телефоне. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник с помощью мобильника перевел себе на карту 10 тысяч рублей. Пропажу пожилой мужчина заметил не сразу. За это время злоумышленник успел потратить похищенные деньги.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.