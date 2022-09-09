В Белгороде «Ниссан» сбил 9-летнюю девочку

По предварительным данным, вчера, 8 сентября, в 12:50 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Жук», ехала по улице Садовой в направлении улицы Мичурина. В районе дома № 48 на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 9-летнюю девочку. Несовершеннолетнюю доставили для обследования в областную детскую больницу. Угрозы жизни ребенка нет.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области водителю выехавшего на «встречку» автобуса грозит штраф или лишение прав.

Автоинспекторы отмечают, что выезд на встречную полосу – одно из самых опасных нарушений. За восемь месяцев сотрудники ГИБДД составили больше 2200 таких протоколов. За этот же период в регионе по причине выезда на «встречку» произошло 34 ДТП. В этих авариях 15 человек погибли, что в два раза превышает прошлогодний показатель, и 63 пострадали.