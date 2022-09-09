В Белгородской области будут судить мужчину, застрелившего прохожего

37-летнего жителя Старого Оскола ожидает суд по ч.4 ст.111, п. «в, з» ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом, с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенное общеопасным способом с применением оружия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, ночью 7 сентября прошлого года на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. Во время выяснения отношений обвиняемый достал из своей машины охотничье ружье и начал хаотично стрелять в сторону участников конфликта. В результате один мужчина получил ранение в плечо, а другой смертельное ранение в область поясницы, от которого скончался в машине скорой помощи. Обвиняемый, увидев, что ранил оппонентов, подъехал к ним и помог вызвать бригаду скорой помощи, после чего покинул место происшествия. Сотрудники полиции нашли его дома и доставили к следователю.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимально возможное наказание по инкриминируемым статьям - до 15-ти лет лишения свободы.