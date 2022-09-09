Белгородские школьники выступают в «Президентских состязаниях»

Белгородскую область представляют две команды: среди городских школьников – учащиеся школы № 11 г. Белгорода, среди сельских – ребята из Образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Белгородского района.

Программа включает в себя состязания в многоборье (бег 60 и 1000 м, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища из положения лёжа на спине, наклон вперёд из положения сидя), а также в эстафетном беге.

Участников ждёт и теоретический конкурс: текстовые задания об олимпийском движении, достижениях российских и советских спортсменов, о важности занятий физической культурой. Кроме того, школьники представят членам жюри творческую презентацию (так называемое «домашнее задание»). В этом году конкурс посвящен теме «Спортивное наследие народов России».

Кроме конкурсной части ребят и тренеров ждёт обширная образовательная и культурная программа, а завершатся состязания 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.