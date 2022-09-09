Белгородка зарезала пьяного сожителя

Удар ножом стал смертельным. Фото: Алексей СЕРГУНИН

49-летнюю жительницу поселка Чернянка ждет суд по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 6 сентября этого года подозреваемая вернулась домой с работы и у нее возник словесный конфликт с сожителем. Мужчина злоупотреблял спиртным и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал придираться к женщине. В это время она находилась на кухне, и ударила потерпевшего в плечо, повредив артерию. Экстренных мер к оказанию помощи подозреваемая не приняла, в результате мужчина скончался от массивной кровопотери.

Подозреваемая задержана в соответствии с требованиями ст.91 УПК РФ. В ближайшее время следователь предъявит ей обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.