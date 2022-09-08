Куда в Белгородской области обращаться за помощью беженцам

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, куда можно обратиться беженцам из Украины по поводу жилья, оказания помощи и оформления документов. По словам главы, тех, у кого нет родственников и кому негде остановиться, готовы принять в пункте временного размещения на АСК «Вираж».

Как уже сообщалось ранее, сейчас Белгородская область выступает в основном как транзитный регион. Отсюда беженцев направляют в другие субъекты, где есть возможность комфортно их разместить. По остальным вопросам, в том числе по оформлению документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.