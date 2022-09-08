Олег Газманов поможет организовать в Белгородской области концерт к 80-летию Прохоровской битвы

Олег Газманов согласился помочь в организации концерта на Прохоровском поле. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В следующем году Белгородская область будет отмечать 80-летие танкового сражения под Прохоровкой. Во время прямой линии с губернатором жительница региона предложила организовать на празднике выступление Дениса Майданова и молодого популярного певца Ярослава Дронова. По ее мнению, своим творчеством эти артисты воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотизма.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что оргкомитет уже создан. Губернатор также рассказал, что обратился к посетившему недавно регион народному артисту России Олегу Газманову с просьбой оказать помощь в организации праздничного концерта.

- Он согласился. Я очень благодарен ему за это. Думаю, что все у нас с вами должно получиться, и мероприятие будет очень мощное, всем понравится. Очень благодарен вам за внимание к этой дате, - отметил Вячеслав Гладков.