Губернатор Белгородской области не слышал о переводе его на вышестоящую должность в Москву

Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о переводе его на вышестоящую должность. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, правда ли что с 1 января его забирают на повышение в Москву. Глава региона признался, что не слышал об этом.

- Предлагаю думать о более правильных вещах – о том, как нам совместными усилиями развивать Белгородскую область. Я думаю, что это правильно, и не слушайте все остальные слухи, - ответил губернатор.

Вячеслав Гладков фактически руководит регионом с ноября 2020 года. Сначала он был назначен врио губернатора. В сентябре 2021 года Вячеслав Гладков одержал победу на выборах и возглавил область.