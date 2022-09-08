Накануне выборов росгвардейцы проверяют избирательные участки в Белгородской области

в преддверии выборов росгвардейцы проверили избирательные участки. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках подготовки к Единому дню голосования. который пройдет 11 сентября, белгородские росгварейцы проводят ряд проверок. Так, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Острог» со служебными собаками обследуют участки для голосования на предмет соблюдения антитеррористической защищенности объектов и наличие опасных предметов.

Под проверку попали и владельцы оружия, а также объекты оборота оружия и боеприпасов. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проинспектировали тех, кто расположен вблизи мест голосования. Дополнительно проводится инструктаж с руководителями частных охранных организаций, привлекаемых к обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов.

Для обеспечения дополнительной безопасности в дни проведения выборов сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами будут задействованы в охране общественного порядка. Маршруты движения экипажей вневедомственной охраны приближены к местам проведения голосования.