13 сентября «Белогорье» начнет поход за Кубком России в Казани

Четыре клуба, оказавшихся в зоне 3, сыграют по два матча друг с другом. Фото с сайта ВК "Белогорье".

С 13 по 19 сентября в столице Татарстана пройдут матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Четыре клуба, оказавшихся в зоне 3, сыграют по два матча друг с другом.

Расписание игр с участием «Белогорья»:

13 сентября. Соперник – «Газпром-Югра» (Сургут). 16:00.

14 сентября. «Зенит-Казань». 19:00.

15 сентября. «Нефтяник» (Оренбург). 16:00.

17 сентября. «Газпром-Югра». 16:00.

18 сентября. «Зенит-Казань». 19:00.

19 сентября. «Нефтяник». 16:00.

Напомним, что главенствующим показателем в групповых турнирах предварительного этапа и полуфинального раунда является количество побед, затем идут очки, соотношение выигранных и проигранных партий, соотношение мячей. Полуфиналы пройдут 3 - 6 ноября. Хозяева этих турниров и организатор «Финала четырех» будут определены 28 сентября на конкурсной основе. На этой стадии будут сформированы три группы по четыре команды в каждой. Победители выходят в «Финал четырех», который пройдет 24 – 25 декабря. Но есть нюанс: если ни один из клубов не возьмется за организацию финального этапа, полуфинал будет изменен. В этом случае 12 участников разделятся на 4 группы по 3 команды в каждой. Условия выхода в следующий раунд те же – первое место в однокруговом турнире дает пропуск в «Финал четырех».

Жеребьевка пар первого игрового дня «Финала четырех» назначена на 8 ноября. Победители полуфинальных матчей сразятся за титул обладателя Кубка России-2022. Встреча за третье место проводиться не будет.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит-Казань». Он же – рекордсмен турнира по количеству побед. На счету казанцев 10 кубковых титулов. Восемь раз Кубок России завоевывали волейболисты «Белогорья». По три победы у «Локомотива-Изумруда» (Екатеринбург) и московского «Динамо».