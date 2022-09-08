В Белгородской области водителю выехавшего на «встречку» автобуса грозит штраф или лишение прав

Очевидцы записали на видео выехавший на встречную полосу в Северном автобус. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано нарушение ПДД водителем автобуса «ЛиАЗ». В поселке Северный он в нарушение правил выехал на встречную полосу.

Увидев видео, сотрудники ГИБДД установили водителя. Им оказался 54-летний житель города Белгорода. В пресс-службе областного УМВД рассказали, что в отношении нарушителя составили протокол. Ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на полгода.

Автоинспекторы отмечают, что выезд на встречную полосу – одно из самых опасных нарушений. За восемь месяцев сотрудники ГИБДД составили больше 2200 таких протоколов. За этот же период в регионе по причине выезда на «встречку» произошло 34 ДТП. В этих авариях 15 человек погибли, что в два раза превышает прошлогодний показатель, и 63 пострадали.