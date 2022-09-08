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Общество8 сентября 2022 9:52

«Россети Центр» восстановили энергоснабжение потребителей Белгорода, оставшихся без света из-за технологического нарушения на подстанции

Создана комиссия, которая занимается расследованием причин технологического нарушения.
Источник:kp.ru
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Энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к 11.36 мск завершили работы восстановительные работы на подстанции 110 кВ «Южная», обеспечив светом всех потребителей района Харьковской горы г. Белгорода.

При этом уже к 08.00 мск специалисты энергокомпании вернули свет 80% обесточенных потребителей. Оперативно было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов по резервным схемам, а также благодаря применению 9 передвижных резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 1,2 МВт .

В результате нарушения на энергообъекте произошло задымление. Внешнее воздействие на оборудование подстанции - не зафиксировано. Создана комиссия, которая занимается расследованием причин технологического нарушения.