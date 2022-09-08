У белгородки в День рождения украли конверт с подаренными деньгами

Похищенные у именинницы деньги злоумышленник успел потратить. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В полицию Белгорода обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что у нее из сумки пропал конверт с подаренными на День рождения деньгами. Подозреваемого вскоре установили. Им оказался один из гостей.

Женщина отмечала День рождения на базе отдыха в компании друзей. Конверт с 25 тысячами рублей она положила в сумочку. Один из гостей воспользовался тем, что именинница отвлеклась, вытащил деньги и быстренько распрощался со всеми.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что похищенную сумму злоумышленник успел потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.