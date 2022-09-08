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Общество8 сентября 2022 9:13

В Белгород на конкурс-премию уличной культуры и спорта съехались участники из 20 стран мира

Зрителям обещают зрелищные состязания
Анастасия Лемешко
В конкурс-премии принимают участие 3500 человек. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В конкурс-премии принимают участие 3500 человек. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

С 7 по 11 сентября в Белгороде проходит международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО». В ней принимают участие 3500 человек из двадцати стран мира. В течение восьми месяцев они проходили отборочные этапы.

Главной площадкой финала стала «Белгород Арена». В церемонии открытия конкурс-премии принял участие губернатор Вячеслав Гладков.

8 сентября участники обсудят на образовательном форуме креативную экономику и благоустройство личного пространства. 9 и 10 сентября на различных площадках пройдут зрелищные соревнования по хип-хопу, брейкингу, паркуру, фрирану, воркауту, трикингу, граффити, скейтбордингу, bmx, скуту, стритболу и диджеингу. 11 сентября состязания завершатся церемонией награждения.