«Россети Центр» к 08.00 мск восстановили энергоснабжение 80% белгородцев, оставшихся без света

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» восстанавливают энергоснабжение части потребителей района Харьковской горы г. Белгорода, которые были обесточены в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Южная». В результате нарушения произошло задымление. Внешнее воздействие на оборудование подстанции - не зафиксировано.

К 08.00 мск энергетики вернули свет 80% обесточенных потребителей. Оперативно восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов по резервным схемам, а также благодаря использованию передвижных резервных источников энергоснабжения. В частности, электроснабжение второй городской больницы г. Белгорода было обеспечено в течение нескольких минут после технологического нарушения.

Создана комиссия, которая занимается расследованием причин технологического нарушения.