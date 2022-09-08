В Белгороде водителю автобуса, при посадке в который выпала пассажирка, грозит лишение прав

По данным полиции, упавшая пассажирка получила ушибы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около 07 часов 40 минут на остановке «Мясокомбинат» на Михайловском шоссе в Белгороде. По предварительным данным, при попытке сесть в заполненный автобус 70-летняя пассажирка упала на проезжую часть. Сотрудники ГИБДД установили, что 63-летний водитель начал движение с незакрытой дверью. После случившегося он уехал, а женщина обратилась за медицинской помощью. Она получила ушибы локтевого сустава и нижних конечностей. Очевидцы сняли инцидент на видео. Опубликованная в соцсетях запись вызвала общественный резонанс.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водителю грозит административное наказание за нарушение правил перевозки людей и оставление места ДТП. Причем за второе правонарушение предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток. Ведется административное расследование

Ситуацию также прокомментировал областной Минтранс. В рамках действующего контракта перевозчику выставили претензию за ненадлежащее оказание услуг и наложили на него штрафы.

- Принимая во внимание значительную загруженность автобусов на данном направлении в часы пик, принято решение о добавлении утреннего рейса автобусом большого класса на маршрут №20, - добавили в ведомстве.

Дополнительный рейс назначили с 8 сентября с отправлением в 07.15 от остановки «Микрорайон Восточный». Для улучшения транспортного обслуживания жителей Крейды планируется также провести дополнительные замеры существующего пассажиропотока, что позволит внести необходимые корректировки.