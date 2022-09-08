Росавиация продлила ограничение на работу аэропорта Белгорода

Аэропорт Белгорода будет закрыт до 16 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде ограничение на работу аэропорта до 16 сентября. Об этом сегодня сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. До 3:45 (по московскому времени) 16 сентября 2022 года продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно