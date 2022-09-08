Для Белгородской области выделят 29 автомобилей скорой помощи

В Белгородской области пополнится автопарк скорой помощи. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкова рассказал о принятом правительством Российской Федерации решении выделить для региона 29 автомобилей скорой помощи. По его словам, они будут обслуживать сельские поселения и поселки городского типа.

- Очень рад этому событию, потому что потребность в них есть, как в замене старых автомобилей, так и в автомобилях, которых нам не хватает, - отметил глава региона.

Он также добавил, что благодаря принятому решению в Белгородской области удастся практически полностью закрыть текущую потребность в автомобилях скорой помощи.