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Общество8 сентября 2022 5:47

Белгородские энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей

Социально значимые объекты были оперативно переведены на работу резервных источников
Источник:kp.ru
фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгороде 08 сентября в 00:40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Южная», в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы.

Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, были оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения.

Специалисты Белгородэнерго завершают работы по переводу бытовых потребителей на резервные схемы. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.