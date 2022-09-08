Белгородские энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгороде 08 сентября в 00:40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Южная», в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы.

Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, были оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения.

Специалисты Белгородэнерго завершают работы по переводу бытовых потребителей на резервные схемы. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.