МХК «Белгород» проиграл на «Оранжевом льду» «Брянску»

Единственную шайбу в ворота "Брянска" провел Алексей Шаров. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 7 сентября, МХК «Белгород» провел очередной матч рамках подготовки к розыгрышу НМХЛ-2022/23. Нашим соперником был «Брянск». После успешного выезда в Липецк белгородцы рассчитывали на продолжение победной серии. И точный бросок Алексея Шарова на 8-й минуте лишь добавил хозяевам положительных эмоций. Но дальше забивали только гости. Еще до первого перерыва Никита Лихтарь и Дмитрий Басов вывели брянский клуб вперед. Во втором игровом отрезке Лихтарь оформил дубль, а точку в матче за 30 секунд до финальной сирены поставил Артем Бочкарев. 4:1 – в пользу «Брянска».

Завтра, 8 сентября, команды проведут повторный поединок на «Оранжевом льду». Встреча начнется в 10:00. Вход свободный.

Как сообщалось ранее, федерация хоккея России опубликовала состав участников и календарь игр на розыгрыш НМХЛ сезона-2022/23. Первые матчи МХК «Белгород» проведет 17 – 18 сентября на «Оранжевом льду» с саратовским «Кристаллом». 21 и 22 сентября белгородцы примут дома пензенский «Дизелист». Первый выезд – в Мичуринск – запланирован на 1 – 2 октября.