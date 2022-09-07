25-летний белгородец украл из машины болгарку и электролобзик

С заявлением о краже электроинструментов из автомобиля в отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратился 47-летний мужчина. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник, проходя мимо автомобиля «ВАЗ 2107», заметил на заднем сидении электроинструменты. Дернув ручку, молодой человек обнаружил, что машина не заперта. Белгородец похитил болгарку и электролобзик общей стоимостью около 20 тысяч рублей и скрылся. Инструменты он продал неизвестным за 10 тысяч, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.