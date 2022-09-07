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Происшествия7 сентября 2022 13:49

Белгородцу грозит тюрьма за хранение почти 70 граммов наркотиков

Их обнаружили во время личного досмотра в селе Новопетровка
Алексей СЕРГУНИН

В ходе операции «Мак – 2022» участковые ОМВД России по Валуйскому городскому округу выявили факт незаконного хранения наркотиков. Подозреваемый – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 47-летний мужчина – был задержан в селе Новопетровка. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство - маковую солому общим весом 69,8 грамма. По предварительным данным, мужчина хранил его для личного употребления.

В соответствии с ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.