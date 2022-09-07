Житель Белгорода украл наушники у одного из участников уличной потасовки

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 18-летний местный житель. Он сообщил, что у него похитили сумку с дорогостоящими наушниками. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний белгородец.

По предварительным данным, в одном из развлекательных заведений у потерпевшего произошел словесный конфликт с посетителем. Продолжить общение молодые люди вышли на улицу. Во время выяснения отношений 18-летний белгородец снял с себя сумку и отбросил в сторону. Этим воспользовался наблюдавший со стороны за происходящим злоумышленник. Забрав чужие вещи, он скрылся. Похищенные наушники стоимостью около восьми тысяч рублей полицейские вернули владельцу.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УКРФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.