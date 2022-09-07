Белгородский горе-угонщик устроил ДТП и сбежал с места происшествия

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что обнаружила свой автомобиль ВАЗ «2107» в нескольких метрах от того места, где оставила его, со следами взлома и повреждениями. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина без определенного места жительства.

По предварительным данным, прогуливаясь ночью по областному центру, злоумышленник решил погреться. В качестве убежища он выбрал стоявший на парковке возле многоквартирного дома автомобиль. С помощью подручных средств и проволоки он взломал замок и проник в машину. Соединив провода зажигания, мужчина попытался уехать с парковки, но врезался в один из стоявших автомобилей, после чего скрылся.

В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.