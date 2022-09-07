Белгородские росгвардейцы взяли под охрану кареты скорой помощи

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Зачастую медики, спасая жизни граждан, сами становятся жертвами агрессивных пациентов. Теперь в экстренной ситуации фельдшер бригады скорой помощи может оперативно подать сигнал тревоги из любого района города с помощью планшета, в котором установлено приложение, или брелока с тревожной кнопкой, также синхронизирующегося с планшетом. Программа по установке «тревожных» кнопок реализуется в рамках сотрудничества между региональным Управлением вневедомственной охраны Росгвардии и ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области».

- Поступивший на пульт централизованного наблюдения сигнал получит ближайший к месту экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который и прибудет на помощь находящимся в беде медикам. В случае движения транспортного средства его местонахождение будет отслеживаться глобальной навигационной спутниковой системой, — рассказал начальник пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Старый Оскол майор полиции Алексей Агафонов.

Для слаженной работы росгвардецы проводят учебные тренировки с врачами и фельдшерами. В будущем планируется, что подобная система безопасности будет внедряться и в других муниципальных образованиях области.