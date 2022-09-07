Финансисты воплощают свои бизнес-идеи

Программа внутреннего предпринимательства превращает идеи сотрудников в реальные проекты, приносящие пользу.

Основная задача — дать возможность любому сотруднику заявить о своей инициативе, направленной на запуск новых продуктов или оптимизацию бизнес-процессов. И в случае подтверждения эффективности гипотезы – возглавить ее реализацию.

В рамках первого потока программы было предложено около 100 идей, из которых по итогам защиты перед топ-менеджментом в акселерацию попали 11. Среди них – решения в сфере автокредитования, инвестиционных продуктов, сервисов для молодежной и семейной аудитории, для малого и крупного бизнеса по импортозамещению и поиску новых рынков. В течение трех месяцев авторы идей соберут команды, проведут исследования и создадут прототипы своих решений, чтобы подтвердить их востребованность в реальных условиях при поддержке внутренних и внешних экспертов.

- Мы видим серьезный внутренний потенциал развития инноваций. При этом зачастую сотрудники предлагают решения не по своему основному профилю, а по смежному, в котором им интересно развивать экспертизу. Мы уверены, что программа к позволит нам нарастить количество и скорость запуска в работу востребованных новаторских решений, - поделился Георгий Мазин, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».