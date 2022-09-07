Белгородец спросил губернатора о судьбе фестиваля «Маланья»

В этом году отменявшийся из-за ковида фестиваль «Маланья» вновь планируют провести. Фото: с сайта УМВД области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили о судьбе фестиваля народности и исторических реконструкций «Маланья». Он традиционно проходил в одном из самых живописных уголков Прохоровского района – в парке «Ключи». Здесь можно отвлечься от городской суеты и насладиться природой, а также окунутся в атмосферу старинного русского быта, посетив этнографическую деревню. Фестиваль полюбился многим жителям региона. На летнюю и зимнюю «Маланью» съезжались люди из разных уголков области. Программа включала выступления творческих коллективов, спортивные состязания, мастер-классы. Желающие могли обзавестись приятным сувениром от мастеров декоративно-прикладного творчества. Внимание гостей привлекала и реконструкция народных обрядов и праздников. Однако в последнее время гуляния отменяли. Вячеслав Гладков объяснил, почему это произошло. - Знаю про этот фестиваль. Не проводился из-за ковида, - объяснил глава региона. Он также отметил, что фестиваль проводится муниципалитетом. В этом году глава Прохоровского района Сергей Канищев планирует вновь организовать полюбившееся белгородцам мероприятие. - Если у меня будет возможность, обязательно постараюсь приехать, посмотреть и порадоваться вместе с вами, - отметил Вячеслав Гладков.