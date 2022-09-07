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Спорт7 сентября 2022 11:34

МХК «Белгород» откроет сезон 17 сентября

В этот день наши парни сыграют на «Оранжевом льду» с саратовским «Кристаллом»
Алексей СЕРГУНИН
Первый выезд – в Мичуринск – запланирован на 1 – 2 октября. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Первый выезд – в Мичуринск – запланирован на 1 – 2 октября. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Федерация хоккея России опубликовала состав участников и календарь игр на розыгрыш НМХЛ сезона-2022/23. Первые матчи МХК «Белгород» проведет 17 – 18 сентября на «Оранжевом льду» с саратовским «Кристаллом». 21 и 22 сентября белгородцы примут дома пензенский «Дизелист». Первый выезд – в Мичуринск – запланирован на 1 – 2 октября.

Соперниками белгородцев в регулярном чемпионате по западной конференции помимо мичуринских, саратовских и пензенских хоккеистов станут МХК «Липецк», «Олимпия» из Кирово-Чепецка, глазовский «Прогресс», нововоронежский «Протон», два «Сокола» (курский и новочебоксарский) и воронежская «ЭкоНива-Бобров».