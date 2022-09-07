9 сентября в Белгороде откроется выставка живописцев Западной Европы XV – XIX веков

Выставка будет открыта до 7 ноября. Фото с сайта музея.

50 выдающихся произведений нидерландской, фламандской, голландской, немецкой и австрийской школ будут представлены на выставке живописи «Западная Европа XV – XIX веков: человек и его мир». Экспозиция откроется 9 сентября в Белгородском государственном художественном музее. Эти картины неоднократно экспонировались в музеях России и за рубежом, их фотографии публиковались в отечественной и зарубежной научной литературе.

Выставка расширит представление о повседневной жизни человека на примере произведений западноевропейской живописи от Северного Возрождения до рубежа XIX – XX веков. Её основу составляет бытовой жанр – как крестьянский, так и бюргерский (то есть городской), а также пейзаж, подразделяющийся на виды природы и повседневную жизнь города и деревни, натюрморт и ряд портретов. В экспозицию включены и несколько картин на религиозную тему, отражающие быт того времени.

Самые ранние произведения на выставке выполнены немецкими художниками и относятся к концу XV – первой половине XVI века. Прежде всего, это исполненная в традициях позднеготического искусства композиция «Святой Георгий отказывается поклоняться языческому идолу» (1480) работы Швабского художника, имя которого неизвестно.

Нидерландская живопись XV – XVI веков – одна из ярких страниц искусства прошлого. Освобождаясь от традиций средневековья, художники положили начало широкому овладению методом изображения человека и окружающего его мира. Это заметно в работах художников круга Иоахима Патинира и великого Луки Лейденского. В экспозицию включены и произведения знаменитой фламандской династии Брейгелей, являющихся гордостью мировой культуры, прежде всего Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Младшего, сына и внука великого Питера Брейгеля Старшего («Мужицкого»), родоначальника династии.

Искусство Голландии «золотого» XVII и XVIII веков представлено большим разнообразием жанров и сюжетов. Прежде всего, это пейзажи знаменитых Яна ван Гойена и Саломона ван Рейсдала, натюрморты Геррита Виллемса Хеды и Яна Вермейлена, крестьянский быт, сатирически изображенный Корнелисом Бега и Эгбертом ван Хемскерком Старшим.

Живопись XIX века представлена художниками австрийской и немецкой школ, из которых крупнейшими являются представители эпохи бидермейера Фердинанд Георг Вальдмюллер и Антон Ромако, а также Эдуард Теодор Риттер фон Грютцнер, создавший целую галерею веселых жанровых полотен с образами жизнелюбивых монахов-пивоваров, поддающихся мирским соблазнам.